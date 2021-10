Wer wird Chef? CDU will rasche Entscheidung

"Ich erwarte, dass diese Neuaufstellung zügig stattfindet und in diesem Jahr noch abgeschlossen wird", sagte etwa CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier schlug in dieselbe Kerbe: "Die personelle Erneuerung der CDU muss zügig erfolgen", erklärte er. Schon am Montag solle im Vorstand über Mitgliederbeteiligung bei der Kür des neuen Parteichefs gesprochen worden, forderte auch der früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Eine eigene Kandidatur schloss Merz nur für ein Szenario aus: Wenn erneut allein der CDU-Bundesparteitag entscheidet. Auch CSU-Chef Markus Söder mahnte zur Eile: "Wir nehmen Laschets Entscheidung mit großem Respekt zur Kenntnis", sagte er und pochte einmal mehr auf seine eigenen Machtansprüche.