Wer sich bei den Demokraten schon zu Harris bekannt hat

Der Beistand der Clintons kam umgehend. Es sei jetzt an der Zeit, "Kamala Harris zu unterstützen und mit aller Kraft für ihre Wiederwahl zu kämpfen“, schrieben Bill und Hillary Clinton schon am Sonntag, kurz nachdem US-Präsident Joe Biden seinen Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben hatte.

Anders als Clinton und dessen Gattin, die 2016 gegen Trump kandidiert hatte, blieb ein anderer Ex-Präsident der Demokraten vorerst noch zurückhaltend. Barack Obama lobte zwar Bidens Rückzug, stellte sich aber nicht öffentlich hinter Harris als Ersatzkandidatin.

Dafür darf sich Harris über wohlwollende Worte des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom freuen, der bisher als potenzieller Konkurrent um die Kandidatur galt. „Stark, furchtlos, hartnäckig“, schreibt Newsom auf der Plattform X über Harris. Niemand sei besser geeignet, „sich der dunklen Vision von Donald Trump entgegenzustellen“.

Laut einem Bericht der Agentur ebenfalls nicht kandidieren will die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die auch als parteiinterne Konkurrentin galt. Eine offizielle Unterstützung für Harris („Endorsement“, nennen das die Amerikaner) sprach Whitmer vorerst freilich nicht aus.

Delegierte entscheiden

Das taten dafür Verkehrsminister Pete Buttigieg und Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania. Reuters zufolge stellen sich alle demokratischen Parteichefs der US-Bundesstaaten hinter Harris. Sie hätten sich bei einer Telefonkonferenz am Sonntag einstimmig für Harris sprochen, heißt es Reuters zufolge aus Parteikreisen.

Die Entscheidung über die Kandidatur liegt am Ende aber bei den Delegierten der Demokratischen Partei aus allen Bundesstaaten am Parteitag in Chicago Mitte August. Harris benötigt die Unterstützung von 1969 der 3936 demokratischen Delegierten, um ihre Nominierung zu sichern. Laut New York Times sicherte sich Harris unter anderem schon die Zustimmung der Delegierten aus North Carolina, South Carolina und Tennessee.

Biden hatte in den Vorwahlen in den US-Bundesstaaten mehr als 3800 Delegiertenstimmen gewonnen. Diese sind aber nun nicht verpflichtet, seiner Empfehlung zu folgen und Harris zu nominieren.

