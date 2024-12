Wer könnte auf Premier Barnier folgen?

Übersteht die erst im September eingesetzte Minderheitsregierung von Premierminister Michel Barnier das Misstrauensvotum im Parlament? Das war am Mittwoch die große Frage in Frankreich. Alles deutete auf einen Sturz der Regierung hin. Am Mittwochnachmittag bekräftigte Jordan Bardella, nominell Parteichef der Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN), nochmals, dass der RN das Misstrauensvotum der linken Opposition unterstützen werde. Die Regierung habe kein Gefühl dafür, was in