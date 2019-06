Wer folgt Theresa May? Boris Johnson liegt klar voran

Drei Kandidaten schieden am Donnerstag aus dem Rennen um die Nachfolge von Theresa May aus. Sie schafften es nicht, mindestens 17 Stimmen aus der Fraktion auf sich zu vereinen.

Ex-Außenminister Johnson erhielt 114 Stimmen. An zweiter Stelle folgte mit 43 Befürwortern der derzeitige Außenminister Jeremy Hunt. Eine Runde weiter sind auch Innenminister Sajid Javid und Umweltminister Michael Gove sowie Ex-Brexit-Minister Dominic Raab und Gesundheitsminister Matt Hancock. Überraschend schaffte es auch Entwicklungshilfeminister Rory Stewart in die zweite Runde.

Nicht mehr im Rennen sind Ex-Arbeitsministerin Esther McVey, Mark Harper und die ehemalige Ministerin für Parlamentsfragen Andrea Leadsom.

Die magische Zahl lautet 105

Weiter ausgesiebt wird am Montag, wenn 33 Befürworter für ein Weiterkommen notwendig sind. Bis Ende nächster Woche soll die Zahl der Kandidaten dann auf zwei reduziert werden, die sich in einer Stichwahl den rund 160.000 Parteimitgliedern stellen sollen. Doch noch ist es nicht so weit.

Die magische Zahl für jeden noch verbliebenen Kandidaten lautet 105: Soviele Abgeordnete muss man auf seine Seite ziehen, um sich für die Endrunde zu qualifizieren. Denn die Konservativen haben 313 Sitze im Unterhaus, und ein Drittel plus eine Stimme würde garantieren, zu den letzten beiden Finalisten zu gehören.

Die Abstimmungen sind geheim. Deshalb werden auch weitere Überraschungen nicht ausgeschlossen. Wer neuer Tory-Parteichef und damit Premierminister wird, soll in der Woche ab dem 22. Juli feststehen.

Nachdem Johnsons überzeugenden Start, konzentriert sich jetzt das Interesse darauf, wer sein Konkurrent werden könnte. Der Umweltminister Michael Gove hat als Drittplatzierter mit 37 Stimmen schlechter abgeschnitten als ursprünglich erwartet. Auch Außenminister Jeremy Hunt wird als seriöse Alternative genannt. Hunt hatte im Referendum für den Verbleib in der EU gestimmt und warnt vor einem No-Deal-Brexit