Wer folgt Emmanuel Macron in die Stichwahlen?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist derzeit ein viel beschäftigter Mann. Der amtierende EU-Ratsvorsitzende bemüht sich unermüdlich um eine Beendigung des Ukraine-Krieges. Er ruft Russlands Staatschef Wladimir Putin zum Waffenstillstand auf, argumentiert die EU-Sanktionen, spricht mit US-Präsident Joe Biden. Bei einem Thema war er hingegen deutlich weniger aktiv: seiner Wiederwahl. Schon morgen steht der erste Wahlgang in Frankreich an. Dabei entscheidet sich, wer Macron in die Stichwahl in zwei Wochen folgen wird. Denn Experten sind sich sicher, dass der amtierende Staatschef diese erste Hürde erfolgreich nehmen wird.

Seinen späten Start in den Wahlkampf bedauerte Macron gestern. Es sei eine Tatsache, dass er später als gewünscht eingestiegen sei, räumte er in einem Interview des Radiosenders RTL ein. Doch habe er sich seinen Siegeswillen bewahrt. Neben Macron bewerben sich noch elf Kandidatinnen und Kandidaten um das Amt des französischen Präsidenten.

Als schärfste Kontrahentin Macrons gilt die rechtsextreme Marine Le Pen. Bild: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Aussichtsreichste und wahrscheinliche Kontrahentin in der Stichwahl ist Marine Le Pen. Die rechtsextreme Kandidatin des Rassemblement National (RN) bewirbt sich bereits das dritte Mal um das höchste Amt im Staat. 2012 war sie hinter Amtsinhaber Nicolas Sarkozy und dessen sozialistischem Herausforderer (und Nachfolger) Francois Hollande nur Dritte. 2017 schaffte sie es gegen Macron bereits in die Stichwahl, erhielt dann aber nur ein Drittel der abgegebenen Stimmen.

Amtsinhaber auf den Fersen

In den Umfragen ist sie in den vergangenen Tagen dem Favoriten immer näher gerückt. Hatte der Präsident direkt nach Ausbruch des Ukraine-Krieges vorübergehend eine deutliche Popularitätssteigerung erlebt, steigt nun der Stern der 53-Jährigen wieder. Mittlerweile hat sie sich von ihren anderen Mitbewerbern abgesetzt und liegt mit einem Abstand von sechs bis acht Prozentpunkten hinter dem Amtsinhaber.

In einem Interview der Tageszeitung "Le Parisien" attackierte Macron jüngst seine Rivalin Le Pen, die in den vergangenen Jahren bemüht war, den Ruf einer rechtsradikalen Politikerin abzulegen: "Grundsätzlich hat sich bei ihr nichts geändert: Es ist ein rassistisches Programm, das auf die Spaltung der Gesellschaft ausgelegt und sehr brutal ist." Le Pen konterte im Hörfunksender France Info: "Emmanuel Macron kennt mein Programm nicht."

Weitere, wahrscheinlich chancenlose Kandidaten sind der rechtsextreme Publizist Eric Zemmour, Linksaußen Jean-Luc Melenchon, die Ex-Ministerin der konservativen Republikaner Valerie Pecresse, die sozialistische Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, der grüne Europa-Abgeordnete Yannick Jadot, der Kommunist Fabien Roussel, der Nationalist Nicolas Dupont-Aignan, der Gewerkschafter Philippe Poutou, Ex-Bürgermeister Jean Lassalle und die Linke Nathalie Arthaud.