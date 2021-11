Wenn jeder Atemzug der Gesundheit schadet

Auch Lastwagen dürfen nur eingeschränkt in die Hauptstadt fahren. Die meisten Bauarbeiten wurden ausgesetzt. Zudem sollen Schulen bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Neu-Delhi ist eine der schmutzigsten Städte weltweit. Vergangene Woche lag die Feinstaub-Belastung teils um das 30-Fache über dem Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Laut einem Bericht des Fachmagazins "The Lancet" starben 2019 fast 17.500 Menschen in Delhi an den Folgen der Luftverschmutzung.