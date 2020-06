Wenn im Weißen Haus das Licht ausgeht

Pünktlich zu Beginn der nächtlichen Ausgangssperre in der US-Hauptstadt gingen im Weißen Haus die Lichter aus. Als ob niemand zu Hause wäre, verschwand der Wohnsitz des Präsidenten an der Pennsylvania Avenue gegen 23 Uhr im Dunkel der Nacht, während ein paar Straßenblöcke weiter Geschäfte, Autos und Sternenbanner in Flammen aufgingen.

Als die Sonne am Pfingstmontag wieder aufging, prangte auf einem Gebäude nahe dem Weißen Haus ein Graffito, das direkt an US-Präsident Donald Trump gerichtet war: "Warum müssen wir dir sagen, dass schwarze Leben etwas wert sind?" Statt in der Doppelkrise aus unkontrollierter Corona-Pandemie und Rassenunruhen nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd Trost und Führung zu zeigen, geht der Präsident auf Tauchstation.

Trump musste in den Bunker

Sprichwörtlich. Am Freitag brachte der "Secret Service" Trump und seine Familie in den Bunker des Weißen Hauses, der seit den Tagen nach den Anschlägen vom 11. September verwaist war. Angeblich aus Sorge vor Demonstranten, die vom Lafayette-Platz aus versuchten, zu der gesicherten Residenz des Präsidenten vorzudringen.

Während von Boston, New York und Washington über Miami, Louisville und Chicago bis Houston, Los Angeles und Seattle Hunderttausende Menschen auf die Straßen gingen, um – meist friedlich – gegen Polizeigewalt und den strukturellen Rassismus in den USA zu demonstrieren, ist von Trump nicht viel zu sehen.

Mit "bissigen Hunden" gedroht

Aus seinem Versteck markiert er dafür umso mehr den starken Mann. Und gießt Öl ins Feuer. Der Präsident droht den Demonstranten vor dem Weißen Haus mit dem Einsatz "bissiger Hunde" und "überwältigender Waffengewalt".

Was fehlt aus dem Weißen Haus, ist Führung. Keine Rede aus dem Oval Office an die Nation, obwohl ihn Mitarbeiter bereits dazu drängen. Kein Treffen mit Vertretern der Bürgerrechtsbewegung oder mit den Gouverneuren der Bundesstaaten. Keine öffentliche Anteilnahme für die Betroffenen.

Philonise Floyd, der Bruder des am vergangenen Montag getöteten 48-Jährigen, sagt, ein Kondolenz-Anruf des Präsidenten sei "blitzschnell" vorüber gewesen. "Er hat mir nicht einmal Gelegenheit gegeben, etwas zu sagen."

Friseurladen angezündet

Dabei hätte Philonise viel zu sagen gehabt. Wie die Demonstranten auf Amerikas Straßen, die ihm erklären könnten, warum das Coronavirus, die neue Massenarbeitslosigkeit und die Gewalt der Polizei Minderheiten, speziell Afroamerikaner, so überproportional treffen.

Zum Beispiel Jimmy Mills, der im Epizentrum der Unruhen, der Midtown-Nachbarschaft von Minneapolis, ein Friseurgeschäft betreibt. Vor zwei Monaten musste Mills wegen der Pandemie seinen Barbershop schließen. Er fing sich selbst das Virus ein und überlebte. Jetzt sollte es wieder losgehen. Doch daraus wird nun nichts, weil sein Geschäft bei den Unruhen in Flammen aufging. "Erst Corona zu haben und jetzt das, das ist wie ein Schlag in die Magengrube", sagte er einem Reporter vor Ort.

Wer sein Geschäft angezündet hat, weiß Mills nicht. Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, bezweifelt, dass es Menschen aus der Nachbarschaft waren. "Wir haben Anlass zu glauben, dass schlechte Akteure von außen die berechtigten Proteste gegen den Mord infiltrieren", sagte der Demokrat am Sonntag. Und deutete auf weiße Nationalisten als mutmaßliche Krawallmacher hin. Einen Beweis dafür liefert Walz nicht. Auch Trump bleibt Belege für seine Behauptung schuldig, die Antifa-Bewegung stecke hinter den Unruhen.

Profilierung als "harter Hund"

"Die Gewalt und der Vandalismus werden von der Antifa und anderen gewaltsamen Gruppen des linken Flügels angeführt", behauptet Trump und droht damit, er werde diese als "terroristische Bewegung" einstufen. Nach Aussagen von Rechtsexperten ist das nicht möglich, weil das Gesetz nur erlaubt, ausländische Organisationen als Terrorgruppen zu bezeichnen.

Laut Analysten deutet das auf die eigentliche Strategie des Präsidenten hin. Vor den Wahlen will er sich wie einst Richard Nixon während der Unruhen nach dem Tod Martin Luther Kings 1968 als harter Hund profilieren. "LAW AND ORDER", twitterte Trump aus dem Weißen Haus.

Ob das bei den Wählern ankommt, ist offen. Anders als vor einem halben Jahrhundert sorgen sich die Amerikaner laut jüngsten Umfragen mindestens so sehr um eine tödliche Pandemie wie um die Rassenunruhen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Spang