Weltweites Entsetzen nach zwei weiteren Hinrichtungen im Iran

Auch sein letzter Wunsch vor seiner Hinrichtung blieb Mohammed Mahdi Karami verwehrt. Wie bei Todeskandidaten normalerweise üblich, wollte der 22 Jahre alte Iraner noch einmal seine Eltern sehen, seine Mutter ein allerletztes Mal umarmen. Aus Protest gegen die unfassbare Herzlosigkeit der Justiz war Mahdi, ein ehemaliges Mitglied der iranischen Karate-Nationalmannschaft, daraufhin in einen Hungerstreik getreten, ehe er am Wochenende an einem Baukran aufgehängt wurde.