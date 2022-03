Weltstrafgericht aktiv

Der Chefankläger des Weltstrafgerichts hat Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet. 39 Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes hätten eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen, die die Ermittlungen ermöglichten, sagte Chefankläger Karim Khan. Gestern rief er in Den Haag Menschen im Kriegsgebiet auf, Informationen zu Verbrechen bei der Anklagebehörde zu melden.

Khan will nun Kontakt aufnehmen zu allen am Konflikt beteiligten Parteien. Er rief zudem alle Beteiligten auf, sich an die Regeln des Völkerrechts zu halten. "Keiner im Ukraine-Konflikt hat eine Lizenz, Kriegsverbrechen im Rahmen der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes zu begehen", betonte der Chefankläger.

Russland erkennt das Gericht nicht an. Die Ukraine ist zwar ebenfalls kein Vertragsstaat, hat aber die Zuständigkeit des Gerichts zu möglichen Verbrechen auf seinem Grundgebiet seit 2013 in einer Erklärung anerkannt.