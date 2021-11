Weltklimagipfel  ratlos in Glasgow

"Nur gut, dass es nicht regnet", sagt einer. Der Wettergott ist gnädig am Montag in Glasgow, obwohl sich dunkle Wolken über der Industriestadt in Schottland ballen. Vor dem Scottish Event Campus, dem Tagungszentrum am Ufer des Flusses Clyde, drängen sich Menschenmassen. Tausende Delegierte, Beobachter und Journalisten warten unter freiem Himmel, um Sicherheitsschleusen zu passieren. Drinnen geht die 26. UN-Weltklimakonferenz in Tag zwei.