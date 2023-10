"Weitreichende militärische Schritte": Israel im Krieg

Der Staat Israel befindet sich im Krieg mit der radikal-islamischen Palästinensermiliz Hamas: Das Sicherheitskabinett in Israel hat am Sonntag den Kriegszustand ausgerufen. Dies erlaube "weitreichende militärische Schritte", teilte am Sonntag das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. "Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde", wird Netanyahu zitiert. Die erste Phase ende jetzt mit der "Vernichtung des größten Teils der feindlichen Kräfte, die in unser Gebiet eingedrungen sind", hieß es nach der Sitzung des Sicherheitsrats.

ZIB 1: Kriegszustand im Nahen Osten

Gaza unter Beschuss

Nach den schwersten Angriffen der Hamas seit Jahrzehnten nahm Israel den Gazastreifen massiv unter Beschuss. Mehr als 300 Menschen, darunter 20 Kinder, wurden durch die israelischen Gegenangriffe getötet. Im Süden Israels kämpfte die Armee auch am Sonntag immer noch an einigen Orten gegen Hamas-Extremisten.

ZIB 1: ORF Korrespondent Tim Cupal berichtet aus Israel über die aktuelle Lage in der Kriegszone.

Am Samstag hatte die seit 16 Jahren im Gazastreifen herrschende Hamas überraschend einen Großangriff auf Israel aus der Luft, vom Boden und vom Meer aus begonnen. Sie feuerte Tausende Raketen ab, die auch in israelischen Städten einschlugen. Hunderte Hamas-Kämpfer drangen an 29 Stellen durch die massiven Grenzbefestigungen vom Gazastreifen nach Israel ein. Sie töteten zahllose Zivilisten in grenznahen Ortschaften und entführten offenbar mehrere Dutzend Menschen in den Gazastreifen. Unter den Opfern sind auch zahlreiche Ausländer. Die Zahl der Todesopfer in Israel lag laut Berichten israelischer TV-Sender bei bis zu 600. Zudem wurden mehrere Hundert Palästinenser getötet. Die Zahl der Verletzten auf beiden Seiten geht in die Tausende.

Rund um den Gazastreifen hatte die israelische Armee am Sonntag die Lage noch immer nicht vollständig unter Kontrolle, die Armee erklärte, Hunderte Angreifer getötet und Dutzende gefangen genommen zu haben.

In der Region steige die Gefahr eines Flächenbrands, warnten Politiker mehrerer Staaten. Hamas-Chef Ismail Haniyeh sagte, der Angriff werde sich auf das Westjordanland und Jerusalem ausweiten. Zudem meldete Israel Beschuss aus dem Libanon im Norden. Die radikal-schiitische Hisbollah-Miliz bezeichnete sich als "solidarisch" mit der Hamas und erklärte, sie habe das von Israel besetzte Gebiet der sogenannten Schebaa-Farmen an der Grenze zum Libanon mit Raketen und Artillerie angegriffen.

Die schiitische Terrororganisation Hisbollah wird von den meisten Experten als Irans verlängerter Arm im Nahen Osten betrachtet. Auch der Sprecher der Hamas, Ghazi Hamad, sagte dem Sender BBC, die Gruppe habe direkte Unterstützung für den Angriff vom Iran erhalten.

ZIB 1: Reportage über die Hamas

Die Hisbollah verfügt über bis zu 10.000 vom Iran gelieferte Raketen verschiedener Reichweiten. Etwa 20 davon wurden gestern auf die israelischen Stellungen am Westhang der Golanhöhen abgefeuert. Die Bauernhöfe gehören nach Auffassung der UNO nicht zum israelischen Staatsgebiet, sondern zu den 1967 von Israel besetzten syrischen Gebieten.

Israel reagierte auf die Angriffe mit einem halbstündigen Artilleriebombardement, das sich auf wenige Dörfer im Süd-Libanon beschränkte.

