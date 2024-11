Weitere SPD-Abgeordnete für Pistorius als Kanzlerkandidat

Noch weilt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim G20-Gipfel in Brasilia, Mittwochmorgen wird er zurück in Deutschland erwartet. Dort stimmen zunehmend mehr Abgeordnete in den Chor derjenigen ein, die sich Verteidigungsminister Boris Pistorius statt Scholz als SPD-Kanzlerkandidaten für die Wahl am 23. Februar wünschen.