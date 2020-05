"Weitere Kredite wären Steine statt Brot"

Auch der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder hat am Wochenende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für die deutsch-französischen Wiederaufbaupläne Unterstützung signalisiert. Wer die innerdeutschen Befindlichkeiten bzw. das spezielle Verhältnis der konservativen Schwesterparteien CSU und CDU kennt, weiß, dass damit keine geringe Hürde genommen wurde. Der Vorstoß folge zwar nicht der "reinen Finanzlehre" der CSU, sei aber gerechtfertigt, weil es darum gehe, ein Auseinanderfallen der EU zu verhindern, sagte Söder beim virtuellen Parteitag der CSU.

Merkel ist für diesen europäischen Corona-Hilfsfonds dem französischen Präsidenten weit entgegengekommen und hat einige deutsche Positionen der vergangenen Monate und Jahre aufgegeben, etwa das kategorische Nein zu einer Vergemeinschaftung der Schulden.

Trotzdem hat Merkel großen Rückhalt für ihre Entscheidung in den Reihen der Christdemokraten, die sonst in der Europapolitik immer für eine strikte Linie der Haushaltsdisziplin eintraten.

Der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sieht den Plan als absolut notwendig: "Ich habe intern sehr dazu geraten, es genauso zu machen. Denn wir haben eine neue Situation", sagte er in einem Interview mit der Zeitung "Welt am Sonntag". Europa erfahre einen wirtschaftlichen Einbruch, "wie wir ihn zu unseren Lebzeiten nicht erlebt haben", so Schäuble. "Deshalb vergemeinschaften wir jetzt auch nicht alte Schulden, sondern die EU-Kommission soll den wirtschaftlichen Wiederaufbau in Europa vorantreiben. Weitere Kredite an die Mitgliedsländer wären hingegen Steine statt Brot gewesen, denn eine Reihe von ihnen ist jetzt schon hoch verschuldet", sagt Schäuble.

Video: Coronavirus-Nothilfen: Brüssel sucht die goldene Mitte

Keine Alternative

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europa-Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, sah ebenfalls keine Alternative "zu massiven Investitionen und zum Auffangen unserer Wirtschaft". "Wir Europäer stehen vor der größten Wirtschaftskrise seit den 30er-Jahren. Und die Italiener oder Spanier sind nicht schuld an Corona, sie waren zufällig die Hauptbetroffenen", sagte Weber in der "Passauer Neuen Presse".

Angesprochen auf die Kritik von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) an dem deutsch-französischen Plan sagte Weber: "Kurz stellt nicht das Ob in Frage, sondern das Wie. Da gibt es noch viele offene Fragen."

Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im deutschen Bundestag, deutete an, dass es durchaus noch zu einem Kompromiss zwischen der deutsch-französischen Position und jener von Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden kommen könne.

"Sondersituation"

Drastischer geht der CDU-Fraktionschef im deutschen Bundestag, Ralph Brinkhaus, mit dem Alternativvorschlag von Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden ins Gericht: Es gehe jetzt um "eine Sondersituation, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten". "Es mag ja schön sein, in einer solchen Lage auf Formalismus zu beharren. Nur: Wenn ringsum alles zusammenbricht, behält man vielleicht recht, steht aber am Ende sehr allein da", sagte Brinkhaus.

