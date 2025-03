EU bereitet sich auf weitere Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Die Innenminister der EU haben am Mittwoch auch darüber beraten, welche Folgen die Spannungen zwischen den USA und der Ukraine haben könnten. Es wird befürchtet, dass wieder mehr Menschen das Land verlassen und in die Nachbarländer flüchten könnten. "Wir werden über ein Szenario reden, in dem die amerikanische Unterstützung für die Ukraine fehlen und Russland den Krieg womöglich weiter verschärfen könnte", sagte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Dann müsste die EU mit einer neuen