Weißrusslands Opposition hofft auf Deutschland

Auch acht Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Weißrussland greift das autoritäre Regime in Minsk wieder hart durch: Bei den neuen Massenprotesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko wurden nach offiziellen Angaben mehr als 300 Demonstrierende festgenommen. Die Polizei ging wieder mit Reizgas und Wasserwerfern gegen die etwa 10.000 Demonstranten vor. Gleichzeitig versuchte das Regime in Minsk die Proteste kleinzureden und sprach von "etwas mehr als 100 Lukaschenko-Gegnern".

Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja kämpft unterdessen aus ihrem Exil in Litauen für einen Machtwechsel in Weißrussland. Dabei sucht sie vor allem eine breite Unterstützung aus Europa. Nach ihrem Besuch beim französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron trifft die Weißrussin heute mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zusammen. Ihre Hoffnungen sind groß: " Es ist ein sehr gutes Zeichen für die Welt, wenn Deutschland die Absicht erklärt, als Vermittler in Verhandlungen zwischen unseren Machthabern und den Menschen in Weißrussland zu agieren", sagte sie.

