Weißrussland bekommt einen neuen Staatschef. Das versicherte Amtsinhaber Alexander Lukaschenko vor der Allweißrussischen Volksversammlung in Minsk. "Das werde nicht ich, das wird ein anderer Präsident sein." Bei einer Vierstunden-Rede kündigte Lukaschenko eine Verfassungsreform in diesem Jahr an. Seit seinem skandalösen Wahlsieg im vergangenen Juli ist Lukaschenko heftig umstritten, nach einer Umfrage von Chatham House wollen ihn nur noch 27,4 Prozent der Weißrussen als Staatsoberhaupt.