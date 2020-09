Weißrussland: Streiks und neue Partei

Die Opposition in Weißrussland erhöhte am Dienstag mit einem landesweiten Streik den Druck auf Staatschef Alexander Lukaschenko. Die Organisatoren nannten es "den größten Massenstreik in der Geschichte des Landes". Wie viele Menschen dem Aufruf der Opposition folgten, war aber nicht eindeutig erkennbar.

Gleichzeitig mit der Streikankündigung gab die Demokratiebewegung um Maria Kolesnikowa die Gründung der Partei Wmestje (Miteinander) zur Erneuerung des Landes bekannt. "Das Land befindet sich in einer politischen und einer sozioökonomischen Krise, und gemeinsam wissen wir, wie wir aus dieser Krise herauskommen", sagte sie. "Sehr bald werden wir die Unterlagen für eine Registrierung ausgeben." Kolesnikowa hatte im Wahlkampf zusammen mit Veronika Zepkalo eng mit Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja zusammengearbeitet.

In Weißrussland gibt es seit drei Wochen Streiks und Proteste, denen sich Zehntausende Menschen angeschlossen haben. Auslöser war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Wahl, bei der sich Lukaschenko mit 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären ließ. Die Demokratiebewegung sieht die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja als Wahlgewinnerin. Zum Start ins neue Studienjahr gingen gestern die Sicherheitskräfte gegen Studenten vor, die gegen Lukaschenko demonstrierten. Dabei nahm die Polizei in der Hauptstadt Minsk erneut viele Menschen fest. Auf Videos war zu sehen, wie die Sicherheitskräfte die Studenten verfolgten und in Polizeibusse zerrten. Das Menschenrechtszentrum Wesna sprach am frühen Nachmittag von mehr als 15 Festnahmen.

Verfassungsänderung?

Präsident Alexander Lukaschenko hatte am Montag erstmals Veränderungen in Aussicht gestellt. Konkret gehe es um Änderungen der Verfassung, die von der Gesellschaft getragen werden solle, sagte er. Die Sicherheitskräfte gehen dennoch weiter gegen Gegner des Staatschefs vor. Mit Lilija Wlassowa, die in Minsk als Mediatorin arbeitet, sei ein weiteres Mitglied des Gremiums festgenommen worden, hieß es gestern . Gleichzeitig wurde auch mehreren ausländischen Journalisten die Arbeitserlaubnis entzogen.

