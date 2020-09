Weißrussland: Hunderte Frauen bei Demos verhaftet

In Minsk stürzten sich schwarz uniformierte Einsatzpolizisten, maskiert mit Sturmhauben, auf einzelne Demonstranten und zerrten sie in Kleinbusse.

Demonstriert wurde aber auch in anderen Großstädten wie Mogiljow, Witebsk oder Grodno. In der 100.000-Einwohner-Stadt Lida skandierte die Menschenmenge: "Wir sind nicht die Opposition, wir sind die Mehrheit."

Wie üblich brach das mobile Internet in Minsk teilweise zusammen, wie üblich sperrten mit Stacheldrahtrollen bewehrte Militärfahrzeuge die Straßen zum Palast der Unabhängigkeit, dem Amtssitz Alexander Lukaschenkos.

Neu war, dass die Greiftrupps der Polizei die sich sammelnden Demonstranten gestern noch früher als an den vorherigen Wochenenden angriffen – bereits zwischen den Hochhäusern der Außenbezirke der Hauptstadt. "So einen Masseneinsatz in den Wohngebieten hat es bisher nicht gegeben", sagte der oppositionelle IT-Verleger Dmitri Nawoscha im OÖN-Gespräch. "Sie wollen offenbar verhindern, dass sich eine große Kundgebung im Zentrum versammelt."

Minsk: Proteste mit Verspätung

Aber mit einiger Verspätung drängten sich gegen 16 Uhr Ortszeit, zwei Stunden nach dem Start der Aktion, wieder zehntausende Regimegegner in der Minsker Innenstadt, die russische Staatsagentur Interfax bezifferte ihre Zahl auf 50.000 Menschen. An den Sonntagen zuvor waren jeweils mehr als 100.000 Teilnehmer gezählt worden.

Am Samstag, an dem vor allem Frauendemonstrationen Tradition geworden sind, waren bei elf friedlichen Protestaktionen in ganz Belarus nach Polizeiangaben 430 Menschen, meist Frauen, festgenommen worden – und zwar zum Teil mit roher Gewalt.

Psychologische Veränderung

Der Soziologe Wasili Naumow erklärte dem TV-Kanal "Nastojaschtschoje Wremja", mittlerweile erlebe Weißrussland jede Woche den gleichen Zyklus: Am Wochenende gebe es Massendemos, die die Menschen begeisterten. In der ersten Wochenhälfte hörten sie dann von Festnahmen und Repressalien, fingen an zu zweifeln, sich zu fragen, was sie vielleicht falsch gemacht hätten.

Aber donnerstags und freitags wachse wieder das psychologische Bedürfnis, die euphorische Erfahrung des vergangenen Wochenendes zu wiederholen. "Die Proteste verändern die Menschen auch psychologisch. Sie haben sich darauf eingestellt, langfristig auf die Straße zu gehen, jedes Wochenende."

