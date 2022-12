Weihnachten im Gefängnis

Das zuständige Gericht in Brüssel hat die Untersuchungshaft der ehemaligen Vizepräsidentin des Europaparlaments um einen Monat verlängert. Gegen die Entscheidung kann die 44-jährige Griechin noch Berufung einlegen. Kaili, ihr Lebensgefährte und zwei weitere Verdächtige sitzen schon seit 11. Dezember in U-Haft. Ihnen wird Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Im Raum steht, dass das Golfemirat Katar mit Geld- und Sachgeschenken versucht haben soll, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen.

