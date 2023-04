Wegner vor der Wahl zum Berliner Bürgermeister

Die Bildung einer schwarz-roten Koalition in Berlin hatte die SPD von einem Mitgliedervotum abhängig gemacht, das am Sonntagabend eine Zustimmung von 54,3 Prozent ergab. Am Montag musste noch die Zustimmung des CDU-Parteitags erfolgen.

In der Berliner SPD gab es gegen die Zusammenarbeit mit der CDU viele Vorbehalte, auch weil rechnerisch die Möglichkeit bestanden hätte, das bisherige Dreierbündnis mit Grünen und Linken fortzusetzen. Dieses regiert in der Hauptstadt seit 2016. Der SPD-Landesvorstand entschied sich für Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Nicht zuletzt die aktuelle Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey machte sich dafür stark.

