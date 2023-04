Wegen Protestteilnahme: Kongress von Tennessee schloss zwei Demokraten aus

Das Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates Tennessee hat zwei Abgeordnete der Demokraten aus dem Kongress ausgeschlossen, nachdem diese vergangene Woche an einer Demonstration für schärfere Waffengesetze teilgenommen hatten. Eine weitere Abgeordnete überstand das Votum nur knapp. Die Abgeordneten hätten Unordnung und Unehre über das Repräsentantenhaus gebracht, hieß es laut der Zeitung "The Tennessean" in den von Republikanern eingebrachten Resolutionen. Die drei Mandatare hatten während der Demo mit einem Megafon am Pult gestanden und in die Gesänge und Parolen eingestimmt.

Der republikanische Vorsitzende der Parlamentskammer, Cameron Sexton, verglich die Abgeordneten laut einem Bericht der New York Times mit den Angreifern, die am 6. Jänner 2021 das Kapitol in Washington gestürmt hatten. Die ausgeschlossenen Mandatare, Justin Jones und Justin Pearson, sind schwarz, die dritte Abgeordnete, Gloria Johnson, weiß.

"Verlieren unsere Demokratie"

Nach dem Ausschluss protestierten Bürger im Parlamentsgebäude. "Wir verlieren unsere Demokratie. Das ist nicht normal. Das ist nicht okay", sagte Pearson vor Journalisten, während er auf den Ausgang der Abstimmung wartete. Er und seine zwei Kollegen hätten eine "Regel des Repräsentantenhauses gebrochen, weil wir für Kinder kämpfen, die durch Waffengewalt sterben – und für Menschen in unseren Gemeinden, die sehen wollen, dass die Verbreitung von Waffen in unseren Gemeinden ein Ende hat".

Johnson verwies darauf, dass ihre Sorge vor Schusswaffenangriffen an Schulen einen persönlichen Hintergrund habe. Sie arbeitete früher als Lehrerin und erinnere sich, wie ihr 2008 Schüler aus der Cafeteria entgegengerannt waren, weil ein Bub dort kurz zuvor erschossen worden sei. "Das Trauma auf ihren Gesichtern, das wird man niemals vergessen. Ich will es nicht vergessen", sagte Johnson.

In ihrer Verteidigungsrede im Plenum hatte Johnson gesagt, dass "unsere Hautfarbe etwas damit zu tun haben könnte", dass ihre Kollegen ausgeschlossen wurden, sie jedoch nicht. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses wies die Vorwürfe zurück. Sein Parteikollege Gino Bulso sagte, die drei Demokraten hätten "praktisch eine Meuterei angezettelt". Jones habe zudem keine Reue gezeigt, begründete er den Ausschluss des Mandatars.

Beobachter sprachen bezüglich des Rauswurfs der Abgeordneten von einem außergewöhnlichen Schritt, den es seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg nur selten gegeben habe. US-Präsident Joe Biden bezeichnete den Vorgang auf Twitter als "schockierend, undemokratisch und beispiellos".

Karine Jean-Pierre, die Sprecherin des Weißen Hauses, sagte, Jones und Pearson hätten sich mit Kindern und Familien solidarisiert, die friedlich für schärfere Waffengesetze demonstriert hätten. In Tennessee und in den gesamten USA würden Kinder den Preis dafür zahlen, dass sich republikanische Abgeordnete der Verabschiedung solcher Gesetze widersetzten, kritisierte Jean-Pierre.

303 Schusswaffen-Vorfälle 2022

Ende März waren an einer Grundschule in Nashville drei Kinder und drei Erwachsene von einer Angreiferin erschossen worden. Schusswaffenangriffe an Schulen gehören in den USA zum traurigen Alltag. 2022 registrierte die K-12 School Shooting Database insgesamt 303 Vorfälle, bei denen auf einem US-Schulgelände Schusswaffen abgefeuert wurden.

