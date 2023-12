"Weder fair noch frei": Serbiens Opposition protestiert

Das Regime des autoritär regierenden serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic geht aus den Wahlen am Sonntag gestärkt hervor. Seine Fortschrittspartei SNS, die seit elf Jahren an der Macht ist, wurde sowohl bei den Parlaments- als auch bei den Lokalwahlen wieder stärkste Kraft. Laut vorläufigen Ergebnissen bekam die SNS mehr als 46 Prozent der Stimmen und damit 129 der 250 Mandate im Parlament. Die größte Oppositionskraft, "Serbien gegen Gewalt", wurde bundesweit von nur 23 Prozent der Serben gewählt.

Selbst im Rennen um den Sessel des Bürgermeisters von Belgrad lag das Lager des serbischen Langzeitherrschers deutlich vorn. Sein Kandidat gewann dort mit etwa 39 Prozent der Stimmen.

Vor allem in Belgrad war die Wahl überschattet von Betrugsvorwürfen gegen die Präsidentenpartei. "Das waren weder freie noch faire Wahlen. Wir waren heute Zeugen beispielloser Wahlgewalt", sagte Oppositionsführer Miroslav Aleksic. "Nach unseren Schätzungen wurden in Belgrad 40.000 Personalausweise an Menschen ausgestellt, die nicht hier leben." Medien berichteten zudem von Autobussen, die Menschen aus dem serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas zur Belgrader Arena brachten, wo sie an der Wahl teilgenommen haben sollen. Zudem wurden Wahllisten gefälscht und Schmutzkampagnen gegen Oppositionelle losgetreten.

Die Opposition zeigt sich empört und fühlt sich um ihren Wahlsieg betrogen. Sie rief zu Straßenprotesten auf. Auch die internationalen Wahlbeobachter übten scharfe Kritik am Wahlausgang. "Obwohl der Präsident nicht zur Wahl gestanden ist, hat sich alles um ihn gedreht", sagte der österreichische Parlamentarier und OSZE-Wahlbeobachter Reinhold Lopatka (ÖVP).

Im Kreml dagegen war man mehr als zufrieden. Präsident Putin war einer der ersten Gratulanten.

