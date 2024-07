Was würde ein EU-Wohnbaukommissar bewirken?

"Die Preise und Mieten steigen in die Höhe. Die Menschen haben Mühe, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Aus diesem Grund werde ich zum ersten Mal einen Kommissar oder eine Kommissarin ernennen mit Verantwortung für das Wohnungswesen." Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Bewerbungsrede für eine zweite Amtszeit vor dem EU-Parlament in Straßburg aufhorchen lassen. Der neue Posten solle einen "Plan für erschwinglichen Wohnraum" vorlegen.