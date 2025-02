Was wir an der EU lieben und wo wir Änderungen wollen

Was schätzen Sie an Österreichs Mitgliedschaft in der EU? Welche Vorteile sehen Sie für sich darin? Und was würden Sie gerne ändern, wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Schicken Sie uns Ihre E-Mails an europa@nachrichten.at

Eine der vielen Zuschriften, die uns erreicht haben, kommt von Ilse Wenzl. Sie sei „überglücklich in einem Land leben zu dürfen, das der EU beigetreten ist“, schreibt Frau Wenzl. Es sei nicht auszudenken, „wo ein kleines, exportabhängiges Land, wie Österreich ohne EU heute wäre.“ Was sie sich allerdings wünschen würde, wäre weniger Bürokratie - gerade in der Landwirtschaft oder auch in der Gastronomie gebe es viele sinnlose Vorschriften.

Abgeschafft werden sollte aus Sicht von Frau Wenzl auch das Einstimmigkeitsprinzip bei vielen Entscheidungen im EU-Rat. „Dass zum Beispiel ein Herr Orban, der nur auf seine Vorteile aus ist, immer wieder Entscheidungen lahm legen kann, darf so nicht weiter gehen, zumal seine Nachahmer immer mehr werden“, schreibt Frau Wenzl.

Richard Armstark aus Schärding schreibt uns: "Die täglich ins Haus flatternden schrecklichen Bilder unbegreiflichen Elends, das durch gar nicht so weit entfernte Kriege vielen Millionen Menschen widerfährt, erschüttern uns ständig aufs Neue.“ Deswegen gebe ihm "ein verbündetes, starkes Europa, das nach innen stabil und nach außen wehrhaft ist, ein gutes Gefühl. Schön dass es das gibt."

