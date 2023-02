Was ist am Himmel über Amerika los? Bereits viertes Flugobjekt abgeschossen

Drei Tage, drei Abschüsse und viele offene Fragen. Das ist die Bilanz des Super-Bowl-Wochenendes, an dem nicht nur die über dem Publikum schwebende Rihanna den Blick nach oben richten ließ. Viele Amerikaner ertappten sich dabei, angesichts des nicht abreißenden Stroms an Nachrichten über unbekannte Flugobjekte auf dem NORAD-Radar in den Himmel zu schauen.