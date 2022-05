Warum zwei Drittel der Finnen unbedingt in die NATO wollen

Olli Rehn, der finnische Notenbankchef und ehemalige EU-Kommissar, hält einen Antrag seines Landes auf Aufnahme in die NATO "für sehr wahrscheinlich". Das sagte er in einem OÖN-Gespräch am Rande des "Global Europe"-Seminars, das am Wochenende in Schloss Leopoldskron in Salzburg über die Bühne ging.