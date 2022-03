Russlands Präsident Wladimir Putin bzw. seine Berater könnten den Widerstandswillen der Ukraine unterschätzt haben, sagt der Historiker Philipp Ther, Experte für die Geschichte Ostmitteleuropas an der Uni Wien. Was Putin mit seiner Invasion in der Ukraine letztlich bezweckt, sei noch nicht absehbar, so Ther: "Ich bin mir auch nicht sicher, ob er es selber weiß." Das mache den Konflikt aber noch gefährlicher, "weil ein Krieg mit schlecht definierten Zielen auch besonders schwer zu beenden ist".