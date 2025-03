Warum Geld allein Europas großen Berg an Problemen nicht lösen kann

1. Worauf haben sich die EU-Staaten nun geeinigt? Die 27 Staats- und Regierungschefs haben den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gebilligt, der Investitionen in Höhe von 800 Milliarden Euro auslösen soll. Das Geld soll zum Beispiel in Drohnen- und Raketenabwehr, Artilleriesysteme, Munition, militärische Mobilität und künstliche Intelligenz fließen. Für höhere Verteidigungsausgaben in den EU-Staaten soll es Ausnahmen von den Schuldenregeln geben. Das kommt Ländern wie