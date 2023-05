Warum Erdogan die historische Stichwahl in der Türkei gewinnen wird

Erdogan verfehlte im ersten Wahldurchgang am 14. Mai mit 49,5 Prozent der Stimmen die erforderliche Mehrheit nur knapp

Vor der historischen Stichwahl in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan zurück zu alter Stärke gefunden. Musste er vor dem ersten Wahlgang noch zittern – sein sozialdemokratischer Herausforderer Kemal Kilicdaroglu lag in Umfragen deutlich vorne –, geht er am Sonntag als klarer Favorit ins Rennen.