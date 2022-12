Erstmals in der Geschichte treten in den USA zwei schwarze Kandidaten um einen Senatssitz an. In der ersten Runde setzte sich der Prediger Raphael Warnock mit rund 37.000 Stimmen gegen den Football-Star Herschel Walker durch. Bei der Stichwahl am 6. Dezember gibt es keinen klaren Favoriten. OÖN-Korrespondent Thomas Spang sprach mit der Politologin Tammy Greer von der schwarzen Elite-Uni "Clark College", was auf dem Spiel steht.