Warum der Machtwechsel in Polen so schwierig ist

Der Machtwechsel in Polen gestaltet sich als äußerst schwierig. Die in die Opposition gezwungene nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) will sich nicht geschlagen geben und rief ihre Anhänger einmal mehr auf die Straßen: Zehntausende Menschen versammelten sich am Donnerstag vor dem Parlamentsgebäude in Warschau. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift: "Hier ist Polen, kein Tuskoland".