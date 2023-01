Warnung vor Verfassungskrise

Dieser Konflikt, der die Nation zu zerreißen drohe, beunruhige ihn zutiefst, erklärte der Staatschef am Sonntag. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will die Macht des Obersten Gerichts beschneiden und damit nach eigener Darstellung auf ein angemessenes Maß zurückstutzen. Gegner des Vorhabens waren am Samstag zu Zehntausenden auf die Straße gegangen. Sie kritisieren die Pläne als Beschränkung der Unabhängigkeit der Justiz und als Schritt, der der Korruption Vorschub leiste.

