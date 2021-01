Warnung vor Rassismus und Antisemitismus

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, berichtete über das Leid in der NS-Zeit und wie ihr die Tränen in die Augen schossen, als die Hausmeisterfrau zu ihr sagte: "Judenkinder dürfen hier nicht spielen." Wie der Schulweg zum Spießrutenlauf voller Anfeindungen wurde. Wer die heutigen Corona-Maßnahmen mit dem vergleiche, was die Juden einst in Deutschland ertragen mussten, der "verharmlost den antisemitischen Staatsterror und die Schoa".

An die Adresse der AfD-Fraktion sagte Knobloch: "Sie werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen, und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen." Und: "Ich sage Ihnen, Sie haben Ihren Kampf vor 76 Jahren verloren."

Historische Verantwortung

In Österreich mahnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen, "jedem Aufkeimen von Rassismus und Antisemitismus in der Gegenwart entschieden und kompromisslos entgegenzutreten. Ausgrenzung, Sündenbockdenken und Menschenverachtung dürfen niemals wieder als politisches Instrument eingesetzt werden." Österreich habe eine historische Verantwortung, sicherzustellen, "dass die schrecklichen Verbrechen nie vergessen werden und dass Juden in Österreich und ganz Europa in Sicherheit leben können", schrieb Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf Twitter.

