Warnung vor Anschlägen bei Vollmond-Party auf Koh Phangan

Vor der Vollmond-Party am Freitag hat die deutsche Botschaft in Bangkok eine Reisewarnung ausgesprochen. "Es gab in den letzten Tagen Hinweise zu möglichen terroristischen Anschlägen" speziell auf israelische Staatsbürger, heißt es auf der Webseite der Botschaft. Auch andere Veranstaltungen mit vielen ausländischen Gästen in anderen Landesteilen könnten den Informationen zufolge zu Anschlagszielen werden. Thailand-Touristen sollten die Full-Moon-Partys und ähnliche Events derzeit meiden.