Vor dem Risiko neuer Pandemien angesichts eines Verlusts der Artenvielfalt warnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Wir haben schon oft über die Zusammenhänge zwischen dem Verlust der biologischen Vielfalt und Covid gesprochen", sagte sie beim Klimagipfel "One Planet Summit". "Wenn wir nicht dringend handeln, um unsere Natur zu schützen, stehen wir vielleicht schon am Anfang einer Ära von Pandemien", sagte die 62-Jährige. Sie war beim Gipfel per Video zugeschaltet.