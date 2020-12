Warnung aus Großbritannien: Neue Corona-Mutation "außer Kontrolle"

Besorgt blicken Wissenschafter und Politiker auf eine neue Variante des Coronavirus, die sich im Südosten Englands ausbreitet. Und die, wie am Abend bekannt wurde, auch schon in Italien bei einem kürzlich aus Großbritannien eingereisten Patienten festgestellt wurde.

Sein Land stehe vor einer enormen Herausforderung, sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag. Nach ersten Erkenntnissen der Forscher ist die entdeckte Variante um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. „Sie ist außer Kontrolle, und wir müssen sie wieder unter Kontrolle bekommen“, sagte Hancock.

Video: Wie gefährlich ist die CoV-Mutation in Großbritannien wirklich? Günther Mayer, Leiter der ZIB-Wissenschaftsredaktion, antwortet.

Wegen der raschen Ausbreitung der neuen Virus-Variante gilt in London und anderen Gegenden in Südostengland seit Sonntag ein neuer Shutdown mit weitreichenden Ausgangssperren, auch für die Weihnachtstage. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die schärferen Maßnahmen noch Monate in Kraft bleiben müssten, bis flächendeckend geimpft werden könne, sagte Hancock.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht mit London wegen der Ausbreitung der neuen Variante des Virus in Kontakt. Die britischen Behörden würden Ergebnisse ihrer Analysen und Studien teilen. „Wir werden die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr über die Merkmale dieser Virusvariante und deren Auswirkungen erfahren.“

Zugleich rief die WHO die EU-Staaten zu einer Verschärfung ihrer Corona-Maßnahmen auf. „In Europa, wo die Übertragung hoch und weit verbreitet ist, müssen die Länder ihre Kontroll- und Vorbeugemaßnahmen verstärken“, sagte eine Sprecherin der WHO-Europa.

Als erstes Land reagierten die Niederlande auf die alarmierenden Meldungen aus Großbritannien. Flugpassagiere von der Insel dürften ab sofort nicht mehr einreisen, teilte die niederländische Regierung Sonntagfrüh mit. Das Institut für Umwelt und Gesundheit RIVM habe empfohlen, die Einschleppung dieses Virusstammes so weit wie möglich zu begrenzen, indem die Reisebewegungen aus dem Vereinigten Königreich eingeschränkt oder kontrolliert würden. Auf dieser Grundlage habe das Kabinett den Beschluss gefasst, den Flugverkehr auszusetzen. Das Verbot gilt vorerst bis zum 1. Jänner.

„Einschneidende Maßnahme“

Ebenfalls gestern verhängte Österreich ein Landesverbot für Flüge aus Großbritannien. „Wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass diese gefährliche Virus-Mutation zu uns eingeschleppt wird“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (VP). „Wir haben Großbritannien darüber informiert, dass wir zum Schutz unserer Bevölkerung diese einschneidende Maßnahme treffen müssen. Auch andere EU-Länder, wie die Niederlande, Belgien und Italien, haben ähnliche Schritte gesetzt. Die Mutation zeigt die große Gefahr, die von diesem Virus ausgeht.“

Die neue Coronavirus-Mutation

Berichte über Mutationen des Coronavirus lösen nicht zum ersten Mal Verunsicherung aus. Mittlerweile soll es Tausende Mutationen geben. Allerdings stellen nicht alle Veränderungen eine unmittelbare Gefahr dar.

Die Virus-Variante VUI2020/12/01 – so nennen Experten die britische – soll um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form.

Bisher gibt es laut offiziellen Angaben aber keinerlei Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen diese Mutation weniger effektiv wären. Auch eine höhere Sterblichkeit sei nicht nachgewiesen.

Entdeckt wurde die Mutation, als Forscher der Ursache auf den Grund gingen, warum im Südosten Englands und in London die Infektionsrate auch im zweiten Lockdown im November nicht wesentlich zurückging. Nach britischen Angaben wurden im Dezember 60 Prozent der Neuinfektionen in London bereits durch die neue Variante verursacht.

