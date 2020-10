War sie es, die Trump ansteckte?

Hicks soll am Mittwoch Symptome entwickelt haben, während sie mit Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Minnesota war. Auf dem Rückflug in der "Airforce One" sei sie schon isoliert worden, berichtete die "New York Times". Ungeachtet ihres positiven Tests reiste Trump aber mit ihr weiter nach New Jersey, wo er sich in seinem privaten Golfclub in Bedminster mit Unterstützern traf und an einem Spenden-Dinner teilnahm. Ob Trump sich an die Distanzregeln hielt, wird bezweifelt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.