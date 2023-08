Waldbrände in Kanada: Jetzt muss eine Kleinstadt evakuiert werden

Kanada erlebt die schlimmste Waldbrand-Saison seit Beginn der Aufzeichnungen. Jetzt trifft es die größte Stadt in der Region: Yellowknife mit rund 26.000 Einwohnern. Sie alle müssen die Stadt bis heute verlassen. "Das Feuer ist jetzt eine echte Bedrohung für Yellowknife", warnte der regionale Umweltminister Shane Thompson bei einer Pressekonferenz. Das Feuer sei rund 17 Kilometer von der Stadt entfernt.

Sollte es nicht regnen, könnten die Flammen am Wochenende die Außenbezirke der Stadt erreichen. Es gebe ein sicheres Zeitfenster für die Evakuierung, sagte Thompson weiter. Eine unmittelbare Gefahr bestehe noch nicht.

Für Einwohner ohne Auto und kranke Menschen stellten die Behörden Busse und auch Flugzeuge zur Verfügung. Auch stünden "Pilot-Fahrzeuge" bereit, um Autofahrer auf den Fernstraßen zu helfen, bei schlechter Sicht sicher durch die Rauchschwaden zu gelangen.

In der Region – einem dünn besiedelten Gebiet am nördlichen Polarkreis – wurde der Notstand ausgerufen, um eine schnellere Hilfe auch seitens der Bundesregierung zu gewährleisten.

In der Region wüten seit längerem zahlreiche Waldbrände, derzeit gibt es laut örtlichen Behörden 236 aktive Feuer. Eine Fläche von insgesamt rund 21.000 Quadratkilometern sei betroffen – das ist mehr als die Größe von Niederösterreich mit ungefähr 19.200 Quadratkilometern.

Es ist eine Region im völligen Ausnahmezustand, berichtet Garth Carman, der sich mit seiner Frau Linda bereits vor ein paar Tagen von Hay River aus in Sicherheit gebracht hat. "Das Schlimmste war, dass das Internet, die Mobiltelefone und das Festnetz ausfielen, sodass das gesamte Gebiet überhaupt keine Möglichkeit hatte zu kommunizieren", sagte der Kanadier laut "tagesschau.de".

Waldbrände globales Problem

Die Feuer, nicht nur jene in Kanada, sind eine Folge des Klimawandels und verstärken diesen auch noch. Denn jeder Brand setzt große Mengen an Treibhausgasen frei. Allein die Brände in Kanada dürften in diesem Jahr zwei- bis dreimal so hohe CO2-Emissionen erzeugen wie die kanadische Wirtschaft.

Summiert man alle Brände der Welt und vergleicht ihren absoluten CO2-Ausstoß mit den Emissionen einzelner Staaten, wären diese Feuer Schätzungen zufolge der viertgrößte globale CO2-Verursacher, nach China, den USA und Indien, schreibt "Die Zeit".

Zahl der Opfer auf Hawaii auf 110 gestiegen

Die Zahl der Toten nach den Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui stieg laut offiziellen Angaben auf 110. Die Zahl könnte sich noch verdoppeln, Hunderte Menschen würden noch immer als vermisst gelten, sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Suchtrupps mit Spürhunden hatten bis Dienstag 38 Prozent des Katastrophengebietes durchkämmt. Die Zahl der eingesetzten Suchhunde soll auf 40 verdoppelt werden.

US-Präsident Joe Biden wird nach offiziellen Angaben am Montag nach Hawaii reisen, um sich ein Bild von den Verwüstungen zu machen, die in der vergangenen Woche große Teile des Ferienortes Lahaina auf Maui zerstört haben. Er kündigte umfangreiche Hilfe an. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Menschen auf Hawaii alles bekommen, was sie brauchen, um sich von dieser Katastrophe zu erholen“, erklärte Biden auf einer Social-Media-Plattform.

