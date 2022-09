Wahrscheinlich macht "Doris Johnson" das Rennen

Die Entscheidung ist gefallen. Acht Wochen hatte der Kampf um die Nachfolge von Boris Johnson als Chef der Konservativen Partei und damit als Premier Großbritanniens gedauert. Am Freitag trudelten die letzten Stimmen der Parteimitglieder per Brief oder online ein, die zwischen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak zu wählen hatten.