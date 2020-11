Wahlsieger Joe Biden schlägt erste Pflöcke ein

Der Demokrat Joe Biden wird am 20. Jänner 2021 als 46. Präsident der Vereinigten Staaten angelobt. Bis dahin läuft die Phase der so genannten "Transition", also die Zeit des Übergangs. In dieser Zeit muss der designierte Präsident alles so weit vorbereiten, damit die neue Regierung mit dem Tag der Inauguration zu 100 Prozent loslegen kann.

Der neue Chef im Weißen Haus bekommt unter anderem eine 1000 Seiten lange Handreichung, das "Handbuch der Regierung". Dazu kommt noch das rund 200 Seiten dicke "plum book" (Pflaumenbuch), in dem alle 9000 Top-Positionen aufgelistet sind, die der Präsident in der Regierung und in den nachgeordneten Behörden neu besetzen kann. Dazu gehören beispielsweise die Stellen im Weißen Haus sowie leitende Beamte in diversen Ministerien.

Pandemie hat oberste Priorität

Wahlsieger Joe Biden, der acht Jahre lang unter Barack Obama Vizepräsident war, hat allerdings den großen Vorteil, dass er aus dieser Zeit die meisten Abläufe bereits kennt. Für die Zeit des Übergangs haben Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris eine eigene Internetseite ("BuildBackBetter.com) sowie ein Twitter-Konto ("@Transition46") eingerichtet. Auf der Homepage werden etwa die wichtigsten Vorhaben der neuen Präsidentschaft aufgelistet.

Vizepräsidentin Kamala Harris Bild: REUTERS

Ganz oben steht dabei die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Biden und Harris haben gestern ihren Corona-Expertenrat vorgestellt. "Ich werde mich von der Wissenschaft und von Experten informieren lassen", erklärte Biden in einer Pressemitteilung.

Das neue Gremium solle dabei helfen, die Anti-Corona-Maßnahmen der neuen Regierung zu gestalten. Dabei gehe es vor allem darum, steigende Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen sowie die Entwicklung und Verteilung von sicheren und wirksamen Impfstoffen zu fördern.

Führungsrolle der USA?

Biden strebt eine amerikanische Führungsrolle im Kampf gegen die Corona-Pandemie an. Es gehe jetzt darum, das Coronavirus überall zu besiegen, sagte Biden gestern in seinem Heimatort Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. In seinen neu gebildeten Expertenrat zur Coronakrise habe er auch Fachleute zu internationalen Gesundheitsfragen aufgenommen, "damit wir die globale Führungsrolle im Kampf gegen diese Pandemie wiederherstellen können".

Biden kündigte einen umfassenden Plan für den Kampf gegen Corona in den USA an. Es gehe darum, die besonders verletzlichen Gruppen vorrangig zu schützen. Dabei nannte er Schwarze, Latinos und Menschen asiatischer Herkunft, die härter von der Pandemie betroffen seien als andere. Alle Amerikaner sollten einen kostenlosen Zugang zum Impfstoff erhalten, versprach er.

Biden schwor die US-Bürger zugleich auf einen harten Pandemie-Winter ein. "Uns steht immer noch ein sehr dunkler Winter bevor", sagte er. Trotz positiver Nachrichten bei der Suche nach einem Impfstoff werde es noch Monate dauern, bis er in großem Umfang zur Verfügung stehe. Zugleich rief Biden die Amerikaner auf, Masken zu tragen.

Biden mit seinem Corona-Expertenrat Bild: REUTERS

Bereits 237.000 Todesfälle

Der Expertenrat soll eine Dreierspitze aus Vivek Murthy, David Kessler und Marcella Nunez-Smith bekommen. Murthy war von 2014 bis 2017 oberster Gesundheits

beamter der US-Regierung, Kessler leitete früher die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA, und Nunez-Smith ist Professorin an der Yale University, wo sie unter anderem zur Gesundheitsförderung von marginalisierten Bevölkerungsgruppen forscht. Zehn weitere Mitglieder gehören dem Gremium an, viele arbeiteten bereits für frühere US-Regierungen.

Im Wahlkampf hatte Joe Biden stets versprochen, er werde den Empfehlungen der Wissenschaft folgen, um die Pandemie zu bekämpfen. Donald Trump hatte er "völliges Versagen" vorgeworfen. Die Pandemie ist in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, weiter außer Kontrolle. Zuletzt meldeten die Behörden dort im Schnitt gut 100.000 bestätigte Neuinfektionen pro Tag. Laut der Johns-Hopkins-Universität gab es in den USA seit Beginn der Pandemie 9,9 Millionen bestätigte Infektionen und mehr als 237.000 damit zusammenhängende Todesfälle.

Trump feuerte gestern Verteidigungsminister Mark Esper. Bild: REUTERS

Verteidigungsminister gefeuert

Nur gut zwei Monate vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump seinen Verteidigungsminister gefeuert. "Mark Esper ist entlassen worden. Ich würde ihm gerne für seinen Dienst danken", schrieb Trump am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) auf dem Online-Dienst Twitter. Mit sofortiger Wirkung sei der Direktor des US-Anti-Terror-Zentrums, Christopher C. Miller, zum amtsführenden Pentagon-Chef ernannt worden. Millers Amtszeit endet nun mit jener Trumps am 20. Jänner 2021.

Der Republikaner nannte keinen Grund für die Entlassung. Seit seinem Amtsantritt im Jänner 2017 hat er bereits hunderte Spitzenbeamte der US-Regierung gefeuert. Auch das Pentagon bekam mehrmals eine neue Führung.

Behörde gegen Biden

Mögliche Verzögerung für den Machtwechsel im Weißen Haus: Die Leitung der für die US-Regierungsgebäude zuständigen Behörde soll sich laut einem Medienbericht weigern, einen Brief zu unterschreiben, mit dem das Biden-Team Zugang zu Behörden erhalten und formal die Arbeit aufnehmen kann.

Die General Services Administration (GSA), so schreibt die „Washington Post“, hat die Rolle, mit der Erklärung des „anscheinenden Siegers“ einer Präsidentenwahl dem Team des Gewinners Zugang zu Regierungsgebäuden, E-Mails, Regierungsbeamten und Computersystemen zu gewähren, zuvor genehmigte Gelder für Gehälter und Verwaltung freizugeben und Räume in jeder US-Behörde zu schaffen. Eine neue Regierung aufzubauen, sei heuer mit 9,9 Millionen Dollar (etwa 8,3 Millionen Euro) veranschlagt.