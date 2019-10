Dritte Landtagswahl in diesem Jahr in einem ostdeutschen Bundesland – und nach Sachsen und Brandenburg gibt es in Thüringen erneut zwei Wahlsieger: die Partei des Ministerpräsidenten sowie die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD). Erstmals auf Platz eins schaffte es gestern in Erfurt Bodo Ramelow mit seiner Linkspartei.

> Video: ORF-Korrespondent Andreas Jölli zur Wahl in Thüringen

Nach ersten Hochrechnungen kommt die Partei des Ministerpräsidenten auf rund 29,7 Prozent der Stimmen – ein Plus von rund eineinhalb Prozentpunkten. Dramatisch dagegen der Absturz der bisher stimmenstärksten Partei, der CDU. Die Union, die nach der Wende bis 2014 den Regierungschef in Erfurt stellte, erreichte nur noch 22,5 Prozent (2014: 33,5 Prozent). Damit ist die CDU nur noch drittstärkste Partei – hinter der AfD. Die rechtspopulistische Partei, die in Thüringen vom Wortführer des rechtsnationalen Flügels, Björn Höcke, geprägt wird, konnte ihr Ergebnis mit 23,8 Prozent mehr als verdoppeln (2014: 10,6 Prozent).

Wahlsieger: AfD-Chef Björn Höcke Bild: dpa

CDU, FDP gegen Linkspartei

Herbe Verluste setzte es auch für die SPD. Die Sozialdemokraten, in Erfurt Teil einer rot-rot-grünen Koalition, sackten auf rund 8,5 Prozent ab (2014: 12,4 Prozent). Der bisherige dritte Regierungspartner in Thüringen, die Grünen, kommen laut den Hochrechnungen auf rund 5,5 Prozent und halten damit in etwa ihr Ergebnis von vor fünf Jahren. Den Einzug in den Landtag dürfte zudem die FDP mit fünf Prozent knapp schaffen, in dem sie in den vergangenen fünf Jahren nicht vertreten war.

Die Regierungsbildung im Landtag in Erfurt dürfte damit extrem schwierig werden. Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr, auch ein Bündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP reicht ebenfalls nicht aus. Eine Zusammenarbeit mit der Linken bzw. der AfD hat die Union gestern ausgeschlossen. Ein Nein zu einer Zusammenarbeit mit der Linken kam gestern auch von der FDP.

Ungeachtet des schlechten Abschneidens seiner bisherigen Koalitionspartner SPD und Grüne sieht Ministerpräsident Bodo Ramelow einen Regierungsauftrag: "Ich sehe mich ganz klar bestätigt", sagte Ramelow. "Bei dem Zustimmungswert, den meine Partei bekommen hat, ist der Regierungsauftrag klar bei meiner Partei." Ramelow zeigte sich auch stolz auf das Land Thüringen. "Die Wahlbeteiligung (65,5 Prozent nach 52,7 Prozent vor fünf Jahren, Anm. d. Red.) ist seit Langem nicht mehr so hoch gewesen, deswegen ist es ein großer Tag für unser Parlament."

CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring sieht in dem Wahlergebnis auch eine klare Niederlage für die bisherige rot-rot-grüne Koalition. "Die Regierung Ramelow ist abgewählt. Es gibt keine linke Mehrheit in diesem Land."

Allerdings können Ramelow und seine Regierung laut Thüringer Verfassung vorerst weiter im Amt bleiben. Für die Regierungsbildung setzt die Verfassung zudem – anders als in einigen anderen deutschen Bundesländern – keine Fristen. Einen Haushalt für 2020 hat Rot-Rot-Grün bereits verabschiedet. Kommt es aber in absehbarer Zeit zu keiner Wahl eines neuen Ministerpräsidenten, könnte es schon im kommenden Jahr Neuwahlen geben.

Wie geht es in Berlin weiter?

Nicht nur die Regierungsbildung in Thüringen ist derzeit unklar. Auch die Auswirkungen des Wahldebakels von CDU und SPD auf die Große Koalition im Bund sind nicht abschätzbar. Dort konnten sich die beiden Regierungspartner bei der Grundrente auch nach monatelangem Streit nicht einigen. Dazu kommen der unabgestimmte Syrien-Vorstoß von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die monatelange Suche der Sozialdemokraten nach einer neuen Führung.