In der tschechischen Politik wächst der Unmut über die Informationspolitik der Präsidentschaftskanzlei: Staatspräsident Milos Zeman wurde am Sonntag ins Militär-Krankenhaus eingeliefert und umgehend auf die Intensivstation verlegt. Seither gibt es aber kaum Informationen über den Gesundheitszustand des 77-Jährigen. Am Montag wurde lediglich mitgeteilt, dass der Zustand Zemans "stabil" sei.