Wahlkampf-Pause für Erdogan

Er werde sich wegen "geringfügigen Unwohlseins" und auf den Rat seiner Ärzte hin am Mittwoch ausruhen, schrieb der Präsident gestern auf Twitter.

Am Dienstagabend wurde ein Live-Interview mit Erdogan abgebrochen und weitere Auftritte wurden abgesagt, Erdogan sprach von Magenproblemen. Oppositionsführer und Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu wünschte ihm am Mittwoch über Twitter gute Besserung. Für die Wahlen am 14. Mai sind ab heute bereits rund drei Millionen Auslandstürken zur Stimmabgabe aufgerufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper