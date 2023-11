Wahlkampf gegen Putin aus der Untersuchungshaft

Er sei nicht naiv, erklärte der Häftling am Wochenende auf seinem Telegram-Kanal. "Jetzt in Russland am Präsidentschaftswahlkampf teilzunehmen, das ist, als würde man sich an einen Kartentisch mit Falschspielern setzen." Igor Strelkow alias Igor Girkin, Ex-Offizier, 2014 Anführer eines blutigen prorussischen Aufstandes im Donbass und ab Februar 2022 einer der heftigsten militärischen Kritiker der "Kriegsspezialoperation" in der Ukraine, will trotzdem für die Wahl im kommenden Frühjahr