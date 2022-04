Die EU-Kommission reagierte am Montag zugeknöpft auf die Wahlausgänge in Frankreich und Slowenien. "Wir sind bereit, mit den von den Menschen gewählten Vertretern in der EU eng zusammenzuarbeiten", sagte eine Sprecherin. "Weitere Kommentare geben wir nicht ab." Fraglos aber ist die Erleichterung in Brüssel groß, dass es in Paris nicht zu dem befürchteten politischen Erdbeben gekommen ist, den der Einzug der rechtsextremen Nationalistin Marine Le Pen in den Elysee-Palast verursacht hätte.