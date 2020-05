Wahlchaos in Polen: "Entwickeln uns zur Bananenrepublik"

Im letzten Moment hat Jaroslaw Kaczynski Polens Präsidentschaftswahl verschoben. Sie hätte trotz Coronakrise morgen als Briefwahl stattfinden sollen, findet nun nur "formal" statt. Weshalb sie von vornherein verfassungswidrig war und warum das rechtliche und politische Chaos rund um die Wahl weitergehen wird, erklärt die polnische Politikwissenschafterin Renata Mienkowska-Norkiene im OÖNachrichten-Interview.

OÖN: Polen kämpft mit steigenden Corona-Zahlen, hat aber keinen Ausnahmezustand. Warum?

Renata Mienkowska-Norkiene: Der Grund ist ein politischer. Die Regierung wollte die Wahlen um jeden Preis am 10. Mai abhalten, denn der amtierende Präsident Andrzej Duda (Kandidat der regierenden PiS – "Recht und Gerechtigkeit", Anm.) führt derzeit in allen Umfragen. Im Herbst hätte er es schwieriger, weil bis dahin die Wirtschaftskrise voll einsetzen wird.

Die Opposition, mehrere frühere polnischen Präsidenten, EU und OSZE haben das Festhalten an der Wahl heftig kritisiert. Wieso?

Da gibt es rechtliche, politische, organisatorische und gesundheitliche Gründe. Eine Änderung des Wahlrechts muss mindestens sechs Monate vor einem Wahltermin stattfinden, das war nicht der Fall. Auch ließen die Behörden schon Wahlkarten drucken, obwohl die Wahl noch gar nicht im Parlament bestätigt wurde.

Welche anderen Gründe gibt es?

Die Vorbereitungen waren das reinste Chaos. Es war kein Wahlkampf möglich, und die Post war völlig unvorbereitet, denn es gab noch nie eine Briefwahl in Polen. Dabei hätte es von vornherein einen ganz einfachen Ausweg gegeben: die Verschiebung auf den Herbst durch einen staatlich verhängten Ausnahmezustand.

Warum hat Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Regierungspartei PiS, im letzten Moment eingelenkt und die Wahl verschoben?

Wegen der großen Kritik, vor allem aber, weil er sich seiner parlamentarischen Mehrheit für die entscheidende Abstimmung nicht mehr sicher war. Das Wahlgesetz hätte nach der Begutachtung im Senat nochmal in den Sejm (die erste Kammer des Parlaments, Anm.) gehen sollen. Einige Abgeordnete des Juniorpartners in der Koalition wollten aber dagegen stimmen.

Renata Mienkowska-Norkiene Bild: privat

Kacyznskis Lösung: eine Hinterzimmer-Absprache mit ihm und dem Chef des Koalitionspartners.

Ja, zur Überraschung aller gab es einen Deal, dass die Wahl morgen zwar auf dem Papier stattfindet, nicht aber in der Realität. Kaczynski will, dass das Oberste Gericht sie im Nachhinein für ungültig erklärt. Das ist auch sehr wahrscheinlich, denn das Gericht steht seit kurzem unter der Kontrolle der PiS.

Weder Parlament, Gerichte oder Regierung, sondern zwei Abgeordnete haben also entschieden, dass die Wahl nicht stattfindet?

Ja, sie wird allein aufgrund der Entscheidung zweier einfacher Abgeordneter aufgeschoben, die formal keine Verantwortung innehaben. Selbst Präsident Duda wurde brüskiert, denn er diskutierte zum Zeitpunkt der Absprache in einem TV-Duell mit den anderen Kandidaten. Erst danach erfuhr er, dass die Wahl nun gar nicht stattfindet.

Welche Probleme ergeben sich durch diese "Verschiebung"?

Verfassung und Wahlrecht decken diesen Sonderfall nicht ab. Wer finanziert den neuen Wahlkampf? Ist die Kandidatenliste dieselbe, müssen alle Kandidaten nochmal 100.000 Unterschriften sammeln?

Wie geht es nun weiter?

Wahrscheinlich findet die Wahl am 12. Juli statt. Theoretisch wäre auch möglich, dass die Wahl am Sonntag rückblickend für gültig erklärt wird und die wenigen abgegebenen Stimmen gelten. Das wäre aber höchst bedenklich.

Bliebe es auch bei einer Verschiebung bei einer Briefwahl?

Ja, aber die Wahlbehörde und die Post haben dann mehr Zeit zur Vorbereitung. Dennoch würde sie nicht auf rechtlicher Basis stattfinden, auch die Frage der organisatorischen Machbarkeit bleibt offen. Übrigens war PiS noch vor drei Jahren gegen eine Briefwahl, etwa für Menschen mit Behinderung oder im Ausland lebende. Begründung: Vertraulichkeit und Fairness wären nicht gewährleistet.

In Dudas Interesse wäre es, bald zu wählen. Laut Umfragen bekäme er die absolute Mehrheit.

So ist es. Vor der Coronakrise war keineswegs klar, dass er gewinnen würde, in der Stichwahl hätten auch Außenseiter Chancen gehabt. Duda hat aktuell einen Riesenvorsprung, denn Krisen wirken sich immer positiv für die Regierenden aus. Die Menschen sehen zudem vermehrt das staatliche TV, das zum Propagandakanal der Regierung verkommen ist. Dort heißt es etwa, dass die EU das Land im Stich lässt. Tatsächlich hat Polen zur Bewältigung der Krise schon in der ersten Phase mehr EU-Mittel als jedes andere Land bekommen, mehr als sieben Milliarden Euro.

Was kann die Opposition tun?

Sie ist zersplittert und findet keine gemeinsame Linie. Die Kandidatin der wichtigsten Oppositionspartei hat im Vorfeld zu einem Boykott der Wahl aufgerufen, stand aber bis zum Schluss am Wahlzettel.

Gibt es in der PiS keine kritischen Stimmen?

Kaum, denn alle politische Macht geht von Kaczynski aus. Die Krise hat die Regierung in ihrem Griff nach der Macht nur bestärkt. Die PiS hat etwa eine parlamentarische Abstimmung über die Covid-Maßnahmen verloren. Und was hat Kaczynski getan? Er ließ den Parlamentssprecher die Abstimmung wiederholen. Was gemacht wurde! In der zweiten Runde hat die PiS dann gewonnen. Das zeigt exemplarisch den Zustand der polnischen Demokratie. Wir entwickeln uns zur Bananenrepublik.

Renata Mienkowska-Norkiene ist Professorin für Politikwissenschaften und Soziologie an der Universität Warschau.