Wahl in Tschechien: Regierungschef Andrej Babis will alles oder nichts

Bis heute haben die mehr als acht Millionen tschechischen Wähler noch Zeit, ein neues Parlament zu wählen. Obwohl Regierungschef Andrej Babis zuletzt durch die Enthüllungen der sogenannten Pandora-Papers unter Druck geraten war, hat er beste Chancen auf Wiederwahl. Seine liberal-populistische Partei ANO dürfte wieder stimmstärkste Kraft werden.

Babis will alles oder nichts: Opposition kommt für den 67-Jährigen jedenfalls nicht in Frage. Sollte es ANO diesmal nicht in die Regierung schaffen, dann werde er die Politik verlassen, stellte er klar. Auch eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl, die für 2023 geplant ist, würde ihn dann nicht interessieren. Er sei schon müde vom ständigen Streiten.

Populismus als Erfolgsrezept

Doch glaubt man den Umfragen, dann werden Babis und seine ANO-Bewegung mit mehr als 27 Prozent klare Wahlsieger, gefolgt von der liberal-konservativen Koalition SPOLU (Gemeinsam), die aktuell auf 21 Prozent der Stimmen kommt. Das Bündnis aus Piraten-Partei und einer Vereinigung tschechischer Bürgermeister liegt mit 17 Prozent nur noch an dritter Stelle. Die rechtsradikale SPD-Bewegung und die Kommunistische Partei werden wohl die Fünf-Prozent-Hürde nehmen und erneut ins Unterhaus einziehen. Die Sozialdemokraten könnten dagegen zum ersten Mal seit der Wende 1989 überhaupt keinen Sitz erringen. Die Grünen sind in vielen Hochrechnungen mit nur etwa einem Prozent Unterstützung gar nicht vertreten.

Babis Erfolgsrezept ist sein Populismus: Versprechen wie "kein einziger Migrant in Tschechien", die Ablehnung des "grünen Diktats zur Emissionsreduzierung aus Brüssel" und Schreie des Entsetzens über eine angeblich geplante "neomarxistische Besteuerung von Immobilien" dominierten seinen Wahlkampf. Weder die Eier der radikalen Impfgegner, noch die Vorwürfe der Opposition, durch verwirrende Corona-Maßnahmen zu wenig zur Rettung von Menschenleben in der Pandemie unternommen zu haben, konnten Babis wirklich schaden. Auch die jüngsten Korruptionsvorwürfe ließ der gebürtige Slowake an sich abprallen: Laut den Veröffentlichungen der Pandora-Papers eines internationalen investigativen Journalistennetzwerks soll Babis 2009 mehrere Immobilien in Südfrankreich für 15 Millionen Euro gekauft haben. Die Transaktion sei über ausländische Briefkastenfirmen abgewickelt worden, was die Frage aufwirft, ob dabei nicht Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Spiel waren.

Babis wies die Vorwürfe strikt zurück. "Ich habe nichts gestohlen". Die Anschuldigen seien bloß ein "weiterer Versuch" der Mafia, ihn aus der Politik zu vertreiben. Für Babis ist es nicht die erste Finanzaffäre: Ermittelt wird gegen ihn auch wegen mutmaßlicher Erschleichung von EU-Subventionen. Zudem hat die EU-Kommission Fördergeldzahlungen an die von ihm gegründete Agrofert-Firmenholding ausgesetzt. Hintergrund sind Vorwürfe, Babis stehe als Politiker und Unternehmer in einem Interessenkonflikt.

Ganz Europa blickt nach Prag

Lang vorbei jedenfalls wirkt die Zeit, als Babis in die Politik ging. Vor rund zehn Jahren versprach der Milliardär, mit der Korruption aufräumen zu wollen.

In Europa dürfte der Ausgang der Parlamentswahl aufmerksam verfolgt werden. Denn sie entscheidet darüber, wer das Land während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2022 lenken wird.

Doch selbst wenn Babis mit der ANO das Rennen macht, ist ungewiss, wie sich die Machtverhältnisse in Tschechien gestalten. Das komplizierte Wahlsystem macht es unwahrscheinlich, dass Babis allein eine Mehrheitsregierung bildet. Einige Analysten gehen davon aus, dass Babis sogar sein Amt als Ministerpräsident aufgibt. Der Handel mit den möglichen Bündnispartnern soll zum gegenseitigen Vorteil dienen: Babis gibt die Macht ab, und die neue Regierung verzichtet im Gegenzug auf weitere Ermittlungen gegen ihn. Und in zwei Jahren könnte Babis dann ja wieder in die Politik einsteigen und Staatspräsident werden.