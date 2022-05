Wahl in Nordrhein-Westfalen bringt CDU-Sieg und Katzenjammer der SPD

Der SPD ist es in ihrer einstigen Hochburg Nordrhein-Westfalen nicht gelungen, wieder eine Mehrheit zu erobern. Bei der gestrigen Landtagswahl mussten die Sozialdemokraten erneut der CDU den Vortritt lassen – und zwar deutlicher als noch 2017. Laut der ersten Hochrechnung der ARD um 19 Uhr kam die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst auf 35,5 Prozent; die SPD von Herausforderer Thomas Kutschaty erreichte lediglich 27,3 Prozent.

Auf Platz drei landeten demnach die Grünen, die mit 18,3 Prozent ein Rekordergebnis im bevölkerungsreichsten Bundesland erzielten; die Grünen haben sich mehr als verdoppelt. Damit dürfte die Ökopartei bei den Koalitionsverhandlungen die entscheidende Rolle als Königsmacher spielen.

Schwarz-Gelb wurde abgewählt

Abgewählt wurde gestern hingegen die bisherige Landesregierung aus CDU und FDP, da die Liberalen auf nur noch knapp über fünf Prozent abstürzten. Sie mussten bis spät in die Wahlnacht hinein um den Wiedereinzug in den Landtag in Düsseldorf bangen. Doch selbst mit dem Wiedereinzug reicht es nicht für eine Neuauflage von Schwarz-Gelb.

CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat jedenfalls in einer ersten Reaktion klargemacht, dass er weiterhin Regierungschef bleiben will. "Die Menschen haben uns ganz klar zur stärksten Kraft gemacht. Das ist der Auftrag, die nächste Regierung zu bilden und zu führen", sagte er vor jubelnden Parteianhängern in Düsseldorf.

Ganz ausgemacht ist das allerdings noch nicht. Denn neben einer schwarz-grünen Koalition, die auf eine satte Mehrheit kommen würde, liebäugelt auch die SPD mit Regierungsverhandlungen.

Falls die FDP erneut in den Landtag einzieht, dann wäre wie schon im Bund eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP möglich. Sollten die Liberalen hingegen scheitern, dann könnte sich ein rot-grünes Bündnis ausgehen. Das wäre übrigens die Wunschkonstellation der Grün-Wähler.

Grüne und FDP hatten sich im Wahlkampf alle Bündnisoptionen offengehalten. Die Grünen machten aber deutlich, dass sie eine Zweierkoalition bevorzugen. Ihre Spitzenkandidatin Mona Neubaur hatte zuletzt erklärt, es sei "vielleicht gar nicht so spielentscheidend", welcher Mann Ministerpräsident werde.

Hendrik Wüst hatte das Amt des Regierungschefs erst im Oktober 2021 von Armin Laschet übernommen, der bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat der Union gescheitert war. Laschet trat in der Folge auch als CDU-Bundesvorsitzender zurück. CDU-Bundesparteivorsitzender Friedrich Merz stammt ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen (NRW), er hatte Wüst im Landtagswahlkampf engagiert unterstützt.

Der 46-jährige Wüst begann seine Karriere als Generalsekretär der NRW-CDU, 2010 trat er infolge einer Affäre zurück und wurde später Geschäftsführer des nordrhein-westfälischen Zeitungsverlegerverbands. Im Jahr 2017 wurde er dann unter Laschet Landesverkehrsminister.

Kein SPD-Stammland mehr

Als "Stammland" der Sozialdemokratie gilt Nordrhein-Westfalen schon lange nicht mehr. CDU und SPD wechselten sich in den vergangenen Wahlperioden an der Regierung ab, seit 2005 hat kein Regierungsbündnis länger als sieben Jahre durchgehalten. Der heutige SPD-Partei- und Fraktionschef Kutschaty war bis 2017 Landesjustizminister in der rot-grünen Koalition. Unter der Führung des 53-Jährigen rutschte die SPD laut Hochrechnungen jetzt noch unter das Ergebnis von 2017, das schon damals mit 31,2 Prozent einen historischen Tiefstand markierte.