Die EU erkennt das Wahlergebnis der weißrussischen Präsidentschaftswahl nicht an und hat Russland vor einem Eingreifen in der früheren Sowjetrepublik gewarnt. "Die Wahlen am 9. August waren weder frei noch fair, deshalb erkennen wir das Ergebnis nicht an", heißt es in einer von den 27 EU-Staats- und Regierungschefs gestern verabschiedeten Erklärung.