Waffenstillstand erstmals seit 15 Monaten greifbar

Was sind die Kernpunkte des Abkommens? Eine erste Phase sieht eine Kampfpause von 42 Tagen vor. In dieser Zeit sollen 33 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigelassen werden – vor allem Frauen und Kinder sowie ältere Menschen. Im Gegenzug soll Israel 1000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Läuft die erste Phase nach Plan, dann sollen am 16. Tag nach Inkrafttreten der Vereinbarung Verhandlungen über eine zweite Phase beginnen. Diese sieht dann die